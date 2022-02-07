Галлямов: мы с Мишиной не были готовы к такому повороту в концовке программы

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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, признался, что их дуэт не был готов к повороту в концовке произвольной программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.