Галлямов: мы с Мишиной не были готовы к такому повороту в концовке программы

«Пусть лучше такое возникнет сейчас, чем в личном турнире. Не были готовы к такому повороту в концовке. В следующий раз постараемся сохранить концентрацию. Здоровье? Так себе. Надеюсь, вылечусь. Но я буду готов выйти в любом состоянии», — цитирует Галлямова «Спорт-Экспресс».
Несмотря на падение, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу среди спортивных пар в командном турнире на Олимпиаде, набрав 145,20 балла и принеся в копилку сборной 10 очков.
Ранее Мишина и Галлямов высказались о своём падении в произвольной программе.