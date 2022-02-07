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Галлямов: мы с Мишиной не были готовы к такому повороту в концовке программы

Галлямов: мы с Мишиной не были готовы к такому повороту в концовке программы
07.02.2022, 05:52 |

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, признался, что их дуэт не был готов к повороту в концовке произвольной программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Пусть лучше такое возникнет сейчас, чем в личном турнире. Не были готовы к такому повороту в концовке. В следующий раз постараемся сохранить концентрацию. Здоровье? Так себе. Надеюсь, вылечусь. Но я буду готов выйти в любом состоянии», — цитирует Галлямова «Спорт-Экспресс».

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу среди спортивных пар в командном турнире на Олимпиаде, набрав 145,20 балла и принеся в копилку сборной 10 очков.

Ранее Мишина и Галлямов высказались о своём падении в произвольной программе.

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