Экс-тренер сборной Финляндии сравнил победу Большунова с успехом Мюллюля в Нагано

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Бывший главный тренер сборной Финляндии Пекка Вяхясёуринки сравнил победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине с золотой медалью финского лыжника Мики Мюллюля на Играх 1998 года в Нагано.

«Мика Мюллюля и Игры в Нагано пришли на ум, когда Большунов выиграл с таким подавляющим преимуществом. Тогда Мюллюля показал схожее выступление на тридцатке. Хотя, конечно, это немного разные гонки», — приводит слова эксперта Ilta-Sanomat.

По его мнению, выступление Большунова в Пекине можно назвать спортом на выносливость в лучшем его проявлении.

«У меня заранее сложилось впечатление, что Большунов будет в отлично форме. Он ещё не показывал своих истинных способностей в первой части сезона», — добавил Вяхясёуринки.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу.

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на ОИ-2022.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Большунова величайшим лыжником в российской истории.