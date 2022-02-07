Мишина и Галлямов высказались о своём падении в произвольной программе

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё падение в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Тренировка сегодня была очень рано, выступление тоже очень рано. Для нас не очень привычно, поэтому допустили несколько маленьких ошибок и одну достаточно большую. Мы ещё сами не поняли, что произошло. Это настолько быстро случилось, что всё вроде идёт нормально, а потом чувствуешь, что лежишь на льду», — приводит слова Мишиной и Галлямова «Матч ТВ».

Они также добавили, что им не свойственны подобные ошибки даже на тренировках.

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу среди спортивных пар в командном турнире на Олимпиаде, набрав 145,20 балла и принеся в копилку сборной 10 очков.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы укрепили лидерство в командном турнире после победы Мишиной и Галлямова.