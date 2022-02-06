Афанасьев — о поражении от Португалии: мы должны были забирать этот финал

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Игрок сборной России по мини-футболу Андрей Афанасьев не считает справедливым результат финального матча с командой Португалии на чемпионате Европы 2022 года.

«Где-то повезло португальцам. Я считаю, что мы должны были забирать этот финал, надеялись на эту сказку, но, к сожалению, она сегодня не в нашей стране», — цитирует Афанасьева пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Он подчеркнул, что сборная России в первом тайме полностью контролировала игру. А во второй половине матча после курьёзного гола игра у российский команды разладилась.

Сборная России вела со счётом 2:0, но в итоге проиграла — 2:4. Команда Сергея Скоровича завоевала серебряные медали ЧЕ-2022.

Ранее президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев не исключил увольнения главного тренера сборной Сергея Скоровича.

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