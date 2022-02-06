Канделаки отреагировала на вопрос Большунову о допинге от иностранного журналиста

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Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки высказалась о вопросе иностранного журналиста олимпийскому чемпиону Игр в Пекине Александру Большунову.

«Американский журналист не сумел удержаться от того, чтобы не спросить Большунова о допинге. Мы привыкли к таким вопросам: в Токио доставалось нашим пловцам. Саша — спортсмен с безупречной репутацией. Никаких «флажков» в системе ADAMS, безукоризненное соблюдение всех антидопинговых процедур и правил. Его победа — это результат многолетней подготовки, в том числе на высокогорье. Он просто в космосе. А где находятся журналисты, которые задают такие вопросы, мы с вами знаем наверняка», — написала Канделаки в своём Telegram.

Большунов принёс первую золотую медаль в копилку сборной России на Олимпийских играх в Пекине, победив в скиатлоне 2 х 15км.

Ранее супруга Большунова рассказала о звонке мужа после победы в скиатлоне на ОИ-2022.