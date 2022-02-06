Конькобежец Трофимов заявил, что доволен четвёртым местом на Олимпиаде в Пекине

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Российский конькобежец Сергей Трофимов оценил своё выступление на дистанции 5000 м на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«В забеге я выдал всё, что мог. Сегодня продемонстрировал свой максимум, получилось даже чуть-чуть превзойти самого себя. Итоговым результатом я доволен. Вчера на тренировке показывал секунды, совпадавшие с внутренними ощущениями, так что лёд здесь вполне предсказуемый. Сегодня у меня было чувство, как в прошлом году на чемпионате мира в Херенвене, когда я находился на пике формы: коньки стали одним целым с ногами», — приводит слова Трофимова пресс-служба ОКР.

Ранее сообщалось, что конькобежец Ван дер Пул завоевал золото ОИ на дистанции 5000 м, Трофимов стал четвёртым.