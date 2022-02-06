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Спицов: мои пиковые результаты приходятся на Олимпийские игры

Спицов: мои пиковые результаты приходятся на Олимпийские игры
06.02.2022, 13:33 |

Российский лыжник Денис Спицов высказался о завоевании серебряной медали в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Спицов: мои пиковые результаты приходятся на Олимпийские игры
  • РИА Новости

«Мои пиковые результаты приходятся на Олимпийские игры. Это здорово, поскольку Олимпиада — это венец карьеры для любого спортсмена. Я рад, что для меня Игры — это праздник, а не мучение. Не секрет, что некоторые спортсмены перегорают и не могут на главном старте карьеры показать то, на что готовы», — сказал Спицов после гонки.

На предыдущих Играх 2018 года в Пхёнчхане российский лыжник завоевал две серебряные медали и одну бронзу.

Ранее Тарасова выразила мнение, что в российском лыжном спорте возвращаются золотые времена.

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