Украинская фигуристка Шаботова ответила по поводу использования русского языка на Олимпиаде

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Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая до 2019 года выступала за Россию, ответила по поводу использования русского языка на Олимпийских играх в Пекине.

«Не заставляют ли меня говорить по-украински? Перед началом интервью спрашивала, на каком языке давать. Я могу на украинском, на английском. Но сейчас так», — приводит слова Шаботовой «Матч ТВ».

При этом она отметила, что ей не приходилось учить украинский, так как этот язык является для неё родным.

Напомним, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. В Минспорта Украины также рекомендовали не делать совместные фото с россиянами, не говорить на русском языке и не общаться с российскими СМИ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Олимпиаду самым неправильным местом для выяснения политических вопросов.