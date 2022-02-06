Российские фигуристы лидируют после коротких прокатов командного турнира на ОИ-2022

| RT

Сборная России по фигурному захватила лидерство после женской короткой программы на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

По итогам первой половины соревнований Россия набрала 36 очков. На второй позиции — США (34 очка). Третьи — спортсмены из Японии (29 очков).

В произвольные прокаты квалифицировались также команды Канады и Китая.

За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

6 февраля соревнования продолжатся выступлениями мужчин в произвольной программе. 7 февраля они завершатся прокатами пар, танцоров и девушек.

Ранее Валиева выиграла короткую программу на командном турнире ОИ-2022.