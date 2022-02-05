Бобарико: женская сборная России по хоккею приехала в Пекин за олимпийскими медалями

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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико заявил, что задача на зимнюю Олимпиаду 2022 года не изменились после поражения от команды США.

«Цель может быть только одна: в России ещё не было медали в этом виде, и мы сюда приехали, чтобы эта награда появилась», — цитирует «Матч ТВ» Бобарико.

Он заверил, что его подопечные будут стараться максимально показывать свой уровень. Бобарико подчеркнул, что сложности на турнире делают сборную России только сильнее.

Сборная России на играх в Пхёнчхане заняла четвёртое место. Это наивысшее достижение россиянок.

Россия 5 февраля уступила с разгромным счётом США (0:5). В следующем матче, который состоится 7 февраля, команда Бобарико встретится с Канадой.

Ранее сообщалось, что хоккеистка Дергачёва сдала сомнительный тест на коронавирус.