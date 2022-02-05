Фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал ОИ-2022 в могуле

В квалификации Новицкий занял шестое место с результатом 75,65 балла, а Андреев стал девятым (74,62).
Ранее сообщалось, что по итогам первой квалификации российские фристайлисты не вышли в финал ОИ-2022 в могуле.
Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев пробились в финальный этап соревнований в могуле на Олимпийских играх в Пекине.
В квалификации Новицкий занял шестое место с результатом 75,65 балла, а Андреев стал девятым (74,62).
Ранее сообщалось, что по итогам первой квалификации российские фристайлисты не вышли в финал ОИ-2022 в могуле.