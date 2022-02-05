Фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал ОИ-2022 в могуле

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Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев пробились в финальный этап соревнований в могуле на Олимпийских играх в Пекине.

© AP Photo/Francisco Seco