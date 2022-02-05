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Фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал ОИ-2022 в могуле

Фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал ОИ-2022 в могуле
05.02.2022, 14:20 |

Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев пробились в финальный этап соревнований в могуле на Олимпийских играх в Пекине.

Фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал ОИ-2022 в могуле
  • © AP Photo/Francisco Seco

В квалификации Новицкий занял шестое место с результатом 75,65 балла, а Андреев стал девятым (74,62).

Ранее сообщалось, что по итогам первой квалификации российские фристайлисты не вышли в финал ОИ-2022 в могуле.

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