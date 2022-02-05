Тардиф: женской сборной России по хоккею предстоят непростые матчи

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Президент Международной федерации хоккея поделился впечатлениями от победы женской сборной России над командой Швейцарии.

«Это была отличная игра: много красивых голов с обеих сторон, очень интересная игра. Но после этого предстоят матчи с США и Канадой, игры предстоят непростые», — цитирует Тардифа ТАСС.

Женская сборная России по хоккею одержала победу в стартовом матче над командой Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу россиянок.

В следующем туре российские хоккеистки сыграют с командой США. Матч пройдёт 5 февраля. Начало — в 16:10 мск.

Ранее женская сборная Канады по хоккею разгромила команду Финляндии на ОИ-2022.