Финская лыжница в падении зацепила Андерссон во время скиатлона на ОИ-2022

Её зацепила финская лыжница Юханна Матинтало, которая упала во время гонки. Падая, она едва не потянула за собой шведку.
В состав сборной России на гонку вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.
Напомним, что на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта. В рамках соревнований по лыжным гонкам разыгрывается 12 комплектов наград. Турнир по лыжным гонкам стартовал 5 февраля.
Ранее в микст-зоне возникла огромная очередь журналистов, многим из них не хватит билетов.