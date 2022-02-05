Финская лыжница в падении зацепила Андерссон во время скиатлона на ОИ-2022

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Шведская лыжница Эбба Андерссон чуть не стала жертвой столкновения во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

Её зацепила финская лыжница Юханна Матинтало, которая упала во время гонки. Падая, она едва не потянула за собой шведку.

В состав сборной России на гонку вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта. В рамках соревнований по лыжным гонкам разыгрывается 12 комплектов наград. Турнир по лыжным гонкам стартовал 5 февраля.

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