Сихарулидзе: есть хорошие основания говорить о дальнейшей борьбе за золото ОИ-2022

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Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе подвёл итоги первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Начало выступлений фигуристов было неплохим. Если оценивать все три короткие программы, то результат положительный. Все ребята находятся в хорошей форме. У нас есть хорошие основания говорить о дальнейшей борьбе за золотые медали», — цитирует Сихарулидзе «Чемпионат».

Он добавил, что Марк Кондратюк в короткой программе сделал всё возможное. Фигурист занял третье место и уступил американцу Нэйтан Чену и юпонцу Шома Уно. По мнению Сихарулидзе, оба спортсмена являются гениями фигурного катания.

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).

Ранее сообщалось, что Щербакова планирует исполнить четверные флип и лутц на ОИ-2022.