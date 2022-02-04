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На арене «Птичье гнездо» в Пекине поднят олимпийский флаг

На арене «Птичье гнездо» в Пекине поднят олимпийский флаг
04.02.2022, 17:00 |

На церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр был поднят олимпийский флаг.

На арене «Птичье гнездо» в Пекине поднят олимпийский флаг
  • © AP Photo/Jeff Roberson

Флаг внесли бывшие спортсмены, победители зимних Олимпийских игр разных годов.

Церемония проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее ОИ-2022 официально объявлены открытыми.

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