На арене «Птичье гнездо» в Пекине поднят олимпийский флаг

Флаг внесли бывшие спортсмены, победители зимних Олимпийских игр разных годов.
Церемония проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.
Ранее ОИ-2022 официально объявлены открытыми.
На церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр был поднят олимпийский флаг.
Флаг внесли бывшие спортсмены, победители зимних Олимпийских игр разных годов.
Церемония проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.
Ранее ОИ-2022 официально объявлены открытыми.