НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Ци — об открытии Олимпиады в Пекине: мы действительно проделали огромную работу

Ци — об открытии Олимпиады в Пекине: мы действительно проделали огромную работу
04.02.2022, 16:49 |

Глава оргомитета XXIV зимних Олимпийских игр Цай Ци выступил с речью на церемонии открытия соревнований.

Ци — об открытии Олимпиады в Пекине: мы действительно проделали огромную работу
  • © AP Photo/Bernat Armangue

«Наше превосходительство Си Цзиньпин, господин Бах и спортсмены! От души поздравляю вас с китайским годом Тигра. С удовольствием приветствую здесь всех атлетов, официальных лиц и поздравляю их. Мы находимся в самом сердце китайского Нового года, китайской весны. От всей души хочу поприветствовать от имени организаторов всех тех, кто приехал сюда. В 2008-м мы провели здесь летние Игры, наша мечта смогла осуществиться. А теперь мы воплотили новую мечту. Пекин становится первым городом, который принял летнюю и зимнюю Олимпиады. Мы действительно проделали огромную работу и делаем всё, чтобы оградить всех гостей в период пандемии коронавируса. Хотим пожелать вам, чтобы мечты стали реальностью», — сказал Ци во время своего обращения.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине проходит на стадионе «Птичье гнездо». Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее завершился парад атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ