Бах поблагодарил за приложенные усилия оргкомитет ОИ-2022 в Пекине

|

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

«Дорогие олимпийские друзья, добро пожаловать на зимние Олимпийские игры в Пекине! Всем нашим китайским друзьям желаю счастливого нового года. Лучшие пожелания в год Тигра! Он знаменует стремление, мужество, силу. Сегодня благодаря своей цели Китай является страной зимних видов спорта. Около 300 млн человек занимаются ими здесь. Китай открывает новую эру в развитии зимних видов. Это принесёт огромную пользу жителям страны и людям по всему миру. Благодарим за потрясающий тёплый приём, который они нам оказали. И отдельное спасибо волонтёрам. Ваши улыбающиеся глаза согревают наши сердца. К сожалению, коронавирус — всё ещё реальность нашей жизни, поэтому наша благодарность организаторам ещё сильнее. Спасибо, что сделали возможным проведение этих Игр. Все мы смогли оказаться здесь благодаря беспрецедентным мерам. Спасибо за ваши особенные усилия. Наши сердца также обращены ко всем спортсменам, которые из-за пандемии не смогут выступить здесь», — сказал Бах.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине проходит на стадионе «Птичье гнездо». Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее завершился парад атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.