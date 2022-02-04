Стартовал парад атлетов на церемонии открытия Игр в Пекине

Первыми на стадион вышли представители сборной Греции.
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине проходит на стадионе «Птичье гнездо».
Ранее сообщалось, что стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине стартовал парад спортсменов.
Первыми на стадион вышли представители сборной Греции.
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине проходит на стадионе «Птичье гнездо».
Ранее сообщалось, что стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.