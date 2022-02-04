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Стартовал парад атлетов на церемонии открытия Игр в Пекине

Стартовал парад атлетов на церемонии открытия Игр в Пекине
04.02.2022, 15:23 |

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине стартовал парад спортсменов.

Стартовал парад атлетов на церемонии открытия Игр в Пекине
  • AP

Первыми на стадион вышли представители сборной Греции.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине проходит на стадионе «Птичье гнездо».

Ранее сообщалось, что стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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