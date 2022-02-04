Ярошенко: СБР говорит про семью, но всем безразлично на Васнецову

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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о ситуации с питанием у находящейся на карантине российской биатлонистки Валерии Васнецовой.

«Ситуация с Васнецовой — это какой-то цирк. Никто не знал, что ли? Если она молчала так долго, то это один момент. Но если она предупредила СБР сразу, то это совсем другая история. СБР говорит про семью, но сейчас — когда спортсмен выпадает на самой Олимпиаде — всем становится безразлично его существование», — цитирует Ярошенко «Чемпионат».

Васнецова пропустит начало Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля. В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которую приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.

Ранее сообщалось, что Экхофф, Ройселанн и братья Бё выступят в смешанной эстафете на ОИ-2022.