Чернышенко: желаем нашим спортсменам силы духа и справедливого судейства

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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поприветствовал российских участников зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа. Они пропагандируют ценности справедливого соперничества и единства людей во всём мире. Была проведена серьёзная работа, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех участников», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в состав российской сборной вошли как опытные спортсмены, так и дебютанты Игр, которые успели проявить себя на мировой спортивной арене.

«Желаем всем нашим спортсменам без исключения силы духа и справедливого судейства. Страна болеет за вас!» — заявил Чернышенко.

На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной России станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. Зимняя Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля 2022 года.

Ранее сборная России отправилась на церемонию открытия ОИ-2022.