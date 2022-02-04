Авербух: Мишина и Галлямов выступили блестяще

«Китайцы выступили блестяще. Мишина и Галлямов тоже выступили блестяще. Китайцы имеют за плечами большой опыт», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что российская пара разошлась в параллельных вращениях, и добавил, что женский турнир может значительно изменить ситуацию.
Короткую программу в соревнованиях пар выиграли китайцы Вензинг Суй и Конг Хан. Они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе — 82,83 балла.
Российская пара заняла второе место, получив от судей 82,64 балла.
Ранее Ягудин заявил, что Синициной и Кацалапову не нужно давать повода, чтобы снижали баллы.