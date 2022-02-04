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Авербух: Мишина и Галлямов выступили блестяще

Авербух: Мишина и Галлямов выступили блестяще
04.02.2022, 12:04 |

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

Авербух: Мишина и Галлямов выступили блестяще
  • Gettyimages.ru

«Китайцы выступили блестяще. Мишина и Галлямов тоже выступили блестяще. Китайцы имеют за плечами большой опыт», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что российская пара разошлась в параллельных вращениях, и добавил, что женский турнир может значительно изменить ситуацию.

Короткую программу в соревнованиях пар выиграли китайцы Вензинг Суй и Конг Хан. Они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе — 82,83 балла.

Российская пара заняла второе место, получив от судей 82,64 балла.

Ранее Ягудин заявил, что Синициной и Кацалапову не нужно давать повода, чтобы снижали баллы.

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