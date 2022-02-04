Мишина: мы не сильно расстроились, получится отыграться

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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала второе место по итогам короткой программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Мы не сильно расстроились, оценки с китайской парой схожие. Мы настолько верим в свою команду, что отрыв, думаю, получится отыграть», — цитирует Мишину Sport24.

Она добавила, что пара постаралась показать максимум.

Короткую программу в соревнованиях пар выиграли китайцы Вензинг Суй и Конг Хан. Они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе — 82,83 балла.

Российская пара заняла второе место, получив от судей 82,64 балла.

Ранее Ягудин заявил, что команда сделала уверенный шаг в сторону золотой медали.