Мишина: мы не сильно расстроились, получится отыграться

«Мы не сильно расстроились, оценки с китайской парой схожие. Мы настолько верим в свою команду, что отрыв, думаю, получится отыграть», — цитирует Мишину Sport24.
Она добавила, что пара постаралась показать максимум.
Короткую программу в соревнованиях пар выиграли китайцы Вензинг Суй и Конг Хан. Они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе — 82,83 балла.
Российская пара заняла второе место, получив от судей 82,64 балла.
Ранее Ягудин заявил, что команда сделала уверенный шаг в сторону золотой медали.