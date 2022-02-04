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Стал известен состав женской сборной России по хоккею на первый матч ОИ-2022

Стал известен состав женской сборной России по хоккею на первый матч ОИ-2022
04.02.2022, 07:51 |

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала список хоккеисток, которые примут участие в первом матче национальной команды на Олимпийских играх в Пекине (Китай) со Швейцарией.

Состав сборной России появился в Twitter ФХР.

Матч между сборными России и Швейцарии состоится 4 февраля. Начало — в 07:10 мск. Ранее Канада разгромила швейцарок со счётом 12:1.

Напомним, что шесть российских хоккеистов сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Фёдоров отсутствовал на тренировке сборной России из-за сомнительного теста.

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