Стал известен состав женской сборной России по хоккею на первый матч ОИ-2022

Состав сборной России появился в Twitter ФХР.
Матч между сборными России и Швейцарии состоится 4 февраля. Начало — в 07:10 мск. Ранее Канада разгромила швейцарок со счётом 12:1.
Напомним, что шесть российских хоккеистов сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Фёдоров отсутствовал на тренировке сборной России из-за сомнительного теста.
Состав на наш самый первый матч на Олимпийских играх в Пекине! Женская сборная сыграет против швейцарок, прямой эфир на @MatchTV#beijing2022pic.twitter.com/05q8PRJQc6— Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2022