Стал известен состав женской сборной России по хоккею на первый матч ОИ-2022

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Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала список хоккеисток, которые примут участие в первом матче национальной команды на Олимпийских играх в Пекине (Китай) со Швейцарией.