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Кондратюк без ошибок выступил в короткой программе командного турнира на ОИ

Кондратюк без ошибок выступил в короткой программе командного турнира на ОИ
04.02.2022, 05:42 |

Российский фигурист Марк Кондратюк чисто выступил в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Кондратюк без ошибок выступил в короткой программе командного турнира на ОИ
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

Действующий чемпион Европы исполнил четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов — тройной тулуп. За все элементы он получил положительные надбавки.

В сумме Кондратюк набрал 95,81 балла и занял промежуточное первое место перед выступлением ещё четырёх спортсменов.

Командные соревнования стартовали 4 февраля. В первый соревновательный день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.

Игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Алексей Урманов оценил состав фигуристов на командный турнир Олимпиады.

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