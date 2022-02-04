Кондратюк без ошибок выступил в короткой программе командного турнира на ОИ

Действующий чемпион Европы исполнил четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов — тройной тулуп. За все элементы он получил положительные надбавки.
В сумме Кондратюк набрал 95,81 балла и занял промежуточное первое место перед выступлением ещё четырёх спортсменов.
Командные соревнования стартовали 4 февраля. В первый соревновательный день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.
Игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Алексей Урманов оценил состав фигуристов на командный турнир Олимпиады.