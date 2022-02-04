Организаторы ОИ потеряли тест Губерниева на коронавирус

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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине потеряли его тест на коронавирус.

«На себе ощутил отличную организацию ковид-протоколов Олимпиады! Мой первый тест, взятый в аэропорту, пропал! Причём бесследно… Объяснили, что всё ещё не готов. Далее вечером взяли ещё один, утром в 7:00 должны были взять ещё один, третий по счету (но никто не пришёл): результаты вечернего обещали быстро прислать, но снова тишина!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Позднее выяснилось, что тест журналиста был отрицательным и он получил разрешение на работу.

На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее Губерниев оценил знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине.