Каминский: тренеры единогласно выбрали Логинова и Латыпова на смешанную эстафету

«Рассматривали всех спортсменов, но единодушно решили, что надёжный состав должен быть», — цитирует Каминского «Матч ТВ».
По его словам, Александр Логинов попал в состав, поскольку он лидер сборной, а Эдуард Латыпов всегда выглядит уверенно и надёжно в эстафете.
Соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля на стадионе «Хуалиньдун» в Чжанцзякоу. Смешанная эстафета станет первой гонкой на Олимпиаде.
Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одну в смешанном виде.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете на ОИ-2022.