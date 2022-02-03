Каминский: тренеры единогласно выбрали Логинова и Латыпова на смешанную эстафету

|

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как проходило формирование состава команды на смешанную эстафету на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Рассматривали всех спортсменов, но единодушно решили, что надёжный состав должен быть», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

По его словам, Александр Логинов попал в состав, поскольку он лидер сборной, а Эдуард Латыпов всегда выглядит уверенно и надёжно в эстафете.

Соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля на стадионе «Хуалиньдун» в Чжанцзякоу. Смешанная эстафета станет первой гонкой на Олимпиаде.

Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одну в смешанном виде.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете на ОИ-2022.