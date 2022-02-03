Фаткулина рассказала о своём отношении к роли знаменосца сборной России на Олимпиаде

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Конькобежка Ольга Фаткулина стала одним из знаменосцев сборной России на церемонии открытия зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Когда я узнала, что меня утвердили, была очень счастлива. До сих пор не могу перестать улыбаться», — цитирует Фаткулину «Спорт-Экспресс».

Она призналась, что мечтала пронести флаг на церемонии открытия ещё в 2014 году на зимней Олимпиаде в Сочи.

Вторым знаменосцем стал хоккеист Вадим Шипачёв.

На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выбор знаменосцев сборной России на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай).