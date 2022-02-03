Поздняков объяснил, почему Шипачёв и Фаткулина стали знаменосцами сборной России

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады в Пекине (Китай).

«Главным критерием являются спортивные заслуги на предыдущих Играх и в карьере. Второй критерий — гендерное равенство, о котором мы говорим и подтверждаем делом», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Он также отметил, что не все спортсмены смогут приехать в Пекин из-за соревнований в Чжандзякоу, который находится далеко от столицы Китая.

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, которая пройдёт 4 февраля на Национальном стадионе.

Ранее Фетисов заявил, что Шипачёв — отличная кандидатура на роль знаменосца сборной России.