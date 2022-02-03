Азмун прибыл в расположение «Байера»

Иранский форвард Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру».

«Привет, Сердар», — написала пресс-служба «Байера» в своём Twitter.

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Однако позже стало известно, что футболист присоединится к немецкой команде зимой.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах за «Зенит» и забил десять мячей. Контракт иранца с клубом был рассчитан до лета 2022 года.

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