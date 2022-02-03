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Журналист RT рассказал о болельщиках на матче женской сборной Китая по хоккею на ОИ

Журналист RT рассказал о болельщиках на матче женской сборной Китая по хоккею на ОИ
03.02.2022, 08:17 |

Журналист RT Алексей Ярошевский рассказал, сколько болельщиков присутствовало на матче между женскими сборными Чехии и Китая по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

Журналист RT рассказал о болельщиках на матче женской сборной Китая по хоккею на ОИ
  • AP
  • © Matt Slocum

«Сходил на матч девушек из Китая и Чехии — и очень удивился, увидев сотни полторы болельщиков на трибунах, очевидно из-за того, что китаянки на лёд вышли. Вот тебе и «пузырь», — написал Ярошевский в своём Telegram-канале.

На Играх в Пекине действует «пузырь» для спортсменов, тренеров, журналистов и прочих работников, связанных с соревнованиями, — для уменьшения риска заболевания коронавирусом.

Официально Олимпийские игры стартуют 4 февраля.

Ранее сообщалось, что на ОИ в Пекине выявлено 55 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

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