Журналист RT рассказал о болельщиках на матче женской сборной Китая по хоккею на ОИ

«Сходил на матч девушек из Китая и Чехии — и очень удивился, увидев сотни полторы болельщиков на трибунах, очевидно из-за того, что китаянки на лёд вышли. Вот тебе и «пузырь», — написал Ярошевский в своём Telegram-канале.
На Играх в Пекине действует «пузырь» для спортсменов, тренеров, журналистов и прочих работников, связанных с соревнованиями, — для уменьшения риска заболевания коронавирусом.
Официально Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
Ранее сообщалось, что на ОИ в Пекине выявлено 55 случаев заболевания коронавирусом за сутки.