Щербакова, Валиева и Трусова провели утреннюю тренировку на ОИ-2022

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Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова провели утреннюю тренировку за день до открытия Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщает «Матч ТВ», девушки исполнили короткую программу. Валиева и Щербакова исполнили её без ошибок, а Трусова упала с тройного акселя.

Выступающие в мужском одиночном катании россияне тоже провели тренировку. Марк Кондратюк и Евгений Семененко откатали произвольную программу. Действующий чемпион Европы сделал четверные тулуп и сальхов и чисто исполнил прокат. Семененко же упал с сальхова в четыре оборота, но сделал четверной тулуп.

Андрей Мозалёв, в свою очередь, тренировал короткую программу. Он сдвоил четверной тулуп и тройной аксель.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала эмоциональное видео, в котором показала Олимпийскую деревню.