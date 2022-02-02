Медведева высказалась о небинарном фигуристе Ледюке

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своём отношении к фигуристу Тимоти Ледюку.

«Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Потому что я общалась с людьми нетрадиционной ориентации, с небинарными людьми, и я просто поняла, что они — люди», — заявила Медведева в интервью «Матч ТВ».

Она отметила, что каждый человек не обязан любить другого, но должен уважать его выбор. Она добавила, что благодаря жизни в Канаде стала относиться к таким моментам проще.

Небинарные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они». Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине. Он выступает в парном катании с Эшли Кейн.

Ранее Синицина и Кацалапов появились на тренировке командного турнира ОИ-2022 в Пекине.