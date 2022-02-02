В «Спартаке» объяснили причину отзаявки Максименко от участия в РПЛ

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил причину отзаявки вратаря Александра Максименко из первой команды.
В «Спартаке» объяснили причину отзаявки Максименко от участия в РПЛ
  • Legion-Media

«Александра заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику. Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку», — цитирует Зеленова «РБ Спорт».

Напомним, что Максименко в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провёл 12 матчей за «Спартак». Клуб отзаявил голкипера от участие в чемпионате России. 

По итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, в 18 матчах набрав 23 очка.

Ранее «Крылья Советов» объявили о переходе форварда «Рубина» Игнатьева. 

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