В «Спартаке» объяснили причину отзаявки Максименко от участия в РПЛ

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил причину отзаявки вратаря Александра Максименко из первой команды.

«Александра заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику. Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку», — цитирует Зеленова «РБ Спорт».

Напомним, что Максименко в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провёл 12 матчей за «Спартак». Клуб отзаявил голкипера от участие в чемпионате России.

По итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, в 18 матчах набрав 23 очка.

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