Голы Суареса и Кавани помогли Уругваю разгромить Венесуэлу в квалификации ЧМ-2022

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В матче квалификационного раунда к чемпионату мира — 2022 сборная Уругвая одержала крупную победу над командой Венесуэлы.

Встреча, проходившая на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе сборной Уругвая забили Родриго Бентанкур, Хиорхьян де Арраскаета, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, реализовавший пенальти. У проигравших гол на счету Хосефа Мартинеса.

Уругвай набрал 22 очка после 16 туров отборочной группы и вышел на чистое четвёртое место в турнирной таблице отборочного цикла. Венесуэла с десятью очками осталась на последней, десятой позиции.

Ранее сообщалось, что сборная Южной Кореи по футболу пробилась на ЧМ-2022.

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