Глава WADA: российская антидопинговая программа должна соответствовать всем правилам
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Прошло больше года после решения CAS относительно формы российских спортсменов, их флага и прочего. Сейчас мы сосредоточены на мониторинге деятельности РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — RT). Мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна и соответствует всем правилам», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин создал на платформе Change.org петицию с призывом разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Олимпиаде в Пекине. Она набрала уже свыше 23 тыс. подписей.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.