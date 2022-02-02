Глава WADA: российская антидопинговая программа должна соответствовать всем правилам

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Антидопинговая программа в России должна соответствовать всем правилам, заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
Глава WADA: российская антидопинговая программа должна соответствовать всем правилам
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Прошло больше года после решения CAS относительно формы российских спортсменов, их флага и прочего. Сейчас мы сосредоточены на мониторинге деятельности РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — RT). Мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна и соответствует всем правилам», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин создал на платформе Change.org петицию с призывом разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Олимпиаде в Пекине. Она набрала уже свыше 23 тыс. подписей.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.

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