Сборная Южной Кореи по футболу пробилась на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Сборная Южной Кореи досрочно завоевала путёвку на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Сборная Южной Кореи по футболу пробилась на ЧМ-2022
  • ©Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Южнокорейская команда в восьмом туре второго группового этапа отборочного турнира в гостях переиграла сборную Сирии со счётом 2:0.

Южная Корея (20 очков) до окончания квалификации не опустится в группе А ниже второго места, которое гарантирует путёвку на ЧМ в Катар. Ранее досрочно из этой группы на первенство планеты пробился Иран (22 очка). Третье место занимает ОАЭ (девять очков).

Ранее в РФС выразили готовность помочь тренеру сборной Польши получить российскую визу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить