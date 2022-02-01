Сборная Южной Кореи по футболу пробилась на ЧМ-2022
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Южнокорейская команда в восьмом туре второго группового этапа отборочного турнира в гостях переиграла сборную Сирии со счётом 2:0.
Южная Корея (20 очков) до окончания квалификации не опустится в группе А ниже второго места, которое гарантирует путёвку на ЧМ в Катар. Ранее досрочно из этой группы на первенство планеты пробился Иран (22 очка). Третье место занимает ОАЭ (девять очков).
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