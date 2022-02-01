Губерниев считает, что россияне здорово выступят на ОИ-2022

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.
Губерниев считает, что россияне здорово выступят на ОИ-2022
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«На мой взгляд, те, кто уже делает прогнозы на медальный зачёт Игр относительно любой сборной, живут с отсутствием ощущения реальности. Случиться может всё что угодно, может дойти даже до того, что та или иная сборная не выставит эстафету в лыжах или биатлоне, поскольку люди могут болеть. Я же хочу просто пожелать всем здоровья и чтобы выступили все сильнейшие. Если на Олимпиаде будут все сильнейшие, то наши, поверьте, не подкачают. Мы в состоянии выступить хорошо, я в этом просто убеждён. В этот раз у нас все лидеры в строю, собралась хорошая, сильная команда. Да, есть потери, причём людей, которые могли бы выиграть медали. Но у нас всё равно отличная команда: прекрасная молодёжь, дерзкая, не признающая никаких авторитетов, и спортсмены постарше, которые хотят хорошо выступить. Наша главная задача — объединиться вокруг них всей страной. А сейчас могу с уверенностью сказать, что наши на Олимпиаде выступят здорово», — цитирует Губерниева Sport24.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года и продлятся до 20 февраля.

Ранее сообщалось, в каких видах спорта Валуев ждёт медалей от российских спортсменов.

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