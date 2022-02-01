Тарасова: если будем ошибаться, то этим воспользуются на ОИ-2022
- Legion-Media
«Не думаю, что история с израильской гимнасткой на ОИ-2020 повторится, но если будем ошибаться, то этим воспользуются. Надо быть готовыми к тому, что судить нас будут строго», — цитирует Тарасову Sport24.
Она добавила, что нужно быть особенно внимательными в фигурном катании, где Россия претендует на золотые медали.
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов в командном турнире стартуют в первый день Игр.
Ранее сообщалось, что одна из фигуристок покинула тренерский штаб Тутберидзе.