Тарасова: если будем ошибаться, то этим воспользуются на ОИ-2022

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от судейства на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Тарасова: если будем ошибаться, то этим воспользуются на ОИ-2022
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«Не думаю, что история с израильской гимнасткой на ОИ-2020 повторится, но если будем ошибаться, то этим воспользуются. Надо быть готовыми к тому, что судить нас будут строго», — цитирует Тарасову Sport24.

Она добавила, что нужно быть особенно внимательными в фигурном катании, где Россия претендует на золотые медали.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов в командном турнире стартуют в первый день Игр.

Ранее сообщалось, что одна из фигуристок покинула тренерский штаб Тутберидзе.

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