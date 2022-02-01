Конькобежка Фаткулина призналась, что задумывается о завершении карьеры после ОИ-2022

Российская конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что всерьёз задумывается о завершении спортивной карьеры и рождении ребёнка после Олимпийских игр в Пекине.

«Хочется выступить максимально хорошо после коронавируса. За месяц нам придётся преодолеть все круги восстановления, терпения, грамотного подхода и лучшей формы. Мысли о ребёнке и завершении карьеры? Они появились где-то в 2017 году. Сейчас они также со мной. Я смотрю в свой паспорт и думаю, что уже можно», — сказала Фаткулина в интервью Sport24.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы начали в Иркутске финальную подготовку к ОИ-2022.