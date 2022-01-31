Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки по футболу

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Определились все команды, которые пробились в полуфинал Кубка африканских наций по футболу, проходящего в Камеруне.

30 января сборная Сенегала в четвертьфинале обыграла команду Экваториальной Гвинеи со счётом 3:1, а также в этот же день Египет одолел Марокко (2:1).

Днём ранее футболисты Буркина-Фасо победили соперников из Туниса (1:0), а представители Гамбии проиграли камерунцам (0:2).

Таким образом, в полуфинале 2 февраля Сенегал сыграет с Буркина-Фасо, а 3 февраля между собой встретятся Камерун и Египет.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки между Камеруном и Коморскими островами.

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