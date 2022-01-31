Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки по футболу
30 января сборная Сенегала в четвертьфинале обыграла команду Экваториальной Гвинеи со счётом 3:1, а также в этот же день Египет одолел Марокко (2:1).
Днём ранее футболисты Буркина-Фасо победили соперников из Туниса (1:0), а представители Гамбии проиграли камерунцам (0:2).
Таким образом, в полуфинале 2 февраля Сенегал сыграет с Буркина-Фасо, а 3 февраля между собой встретятся Камерун и Египет.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки между Камеруном и Коморскими островами.