Биатлонистка Васнецова сообщила, что пропустит Олимпиаду в Пекине
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- © Sven Hoppe/dpa
«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой... Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Васнецова в Instagram.
До этого в прессе появилась информация, что Васнецова сдала два положительных теста не коронавирус, из-за чего её может заменить в сборной на ОИ-2022 Евгения Буртасова.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Первый комплект медалей в биатлоне будет разыгран 5 февраля в смешанной эстафете.
Ранее Буртасова и Антон Бабиков завоевали золото в супермиксте на ЧЕ-2022 по биатлону.