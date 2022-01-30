Биатлонистка Васнецова сообщила, что пропустит Олимпиаду в Пекине

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Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила информацию, что не сможет выступить на Олимпийских играх в Пекине.
Биатлонистка Васнецова сообщила, что пропустит Олимпиаду в Пекине
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой... Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Васнецова в Instagram.

До этого в прессе появилась информация, что Васнецова сдала два положительных теста не коронавирус, из-за чего её может заменить в сборной на ОИ-2022 Евгения Буртасова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Первый комплект медалей в биатлоне будет разыгран 5 февраля в смешанной эстафете.

Ранее Буртасова и Антон Бабиков завоевали золото в супермиксте на ЧЕ-2022 по биатлону.

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