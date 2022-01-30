Вяльбе: Устюгов точно побежит скиатлон на Олимпиаде в Пекине

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, в каких гонках примет участие Сергей Устюгов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
Вяльбе: Устюгов точно побежит скиатлон на Олимпиаде в Пекине
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«Всё будет зависеть от того, в какой форме он подойдёт к Пекину. Он бежит скиатлон. Если у него будет хорошая форма, то я уверена, что он успеет восстановиться к спринту», — заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что Утюгов в коньковом спринте может бороться за самые-самые высокие места.

Устюгов является двукратным чемпионом мира.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее в сборной России по лыжным гонкам опровергли информацию о наличии случаев коронавируса.

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