Вяльбе: Устюгов точно побежит скиатлон на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, в каких гонках примет участие Сергей Устюгов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Всё будет зависеть от того, в какой форме он подойдёт к Пекину. Он бежит скиатлон. Если у него будет хорошая форма, то я уверена, что он успеет восстановиться к спринту», — заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что Утюгов в коньковом спринте может бороться за самые-самые высокие места.

Устюгов является двукратным чемпионом мира.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее в сборной России по лыжным гонкам опровергли информацию о наличии случаев коронавируса.