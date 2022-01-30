Барти: я так горжусь тем, что я австралийка

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Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась эмоциями после победы на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Я так горжусь тем, что я австралийка», — написала Барти в своём Twitter, опубликовав фото с трофеем.

В финале Барти переиграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6. Таким образом, австралийка впервые победила на домашнем турнире.

В мужском финале сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Матч пройдёт 30 января. Начало — в 11:30 мск.

Ранее Янчук заявил, что для Медведева сейчас самое время занять первую строчку в рейтинге ATP.

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