Роботы кормят журналистов в медиацентре Игр в Пекине — видео
- AP
Видео опубликовано на сайте ТАСС.
Сообщается, что в меню входят традиционные блюда китайской кухни и привычные для западных журналистов бургеры и картофель фри.
За разогревающие напитки отвечают роботы-бармены. Их услугами можно воспользоваться в специальном баре в вечернее время. Предлагается три вида алкогольных коктейлей и один безалкогольный.
Организаторы Олимпиады считают, что в условиях пандемии бесконтактный способ заказать еду видится наиболее безопасным.
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