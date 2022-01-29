Роботы кормят журналистов в медиацентре Игр в Пекине — видео

Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение доверить роботам приготовление и подачу еды в обеденной зоне главного медиацентра Игр-2022.

Видео опубликовано на сайте ТАСС.

Сообщается, что в меню входят традиционные блюда китайской кухни и привычные для западных журналистов бургеры и картофель фри.

За разогревающие напитки отвечают роботы-бармены. Их услугами можно воспользоваться в специальном баре в вечернее время. Предлагается три вида алкогольных коктейлей и один безалкогольный.

Организаторы Олимпиады считают, что в условиях пандемии бесконтактный способ заказать еду видится наиболее безопасным.

Игры-2022 продут с 4 по 20 февраля.

Ранее многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины пожелали удачи сборной России на Олимпиаде.