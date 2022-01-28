Слепышев — о ежедневных ПЦР-тестах: раздражает, но ничего не поделаешь
- РИА Новости
«Раздражает, что каждое утро приходится вставать специально чуть раньше расписания и идти сдавать ПЦР-тест. Но реальность такая, мы живём с этим COVID-19, принимаем все риски и страхи», — цитирует Слепышева РИА Новости.
Тренерский штаб Алексея Жамнова вызвал на Игры 25 основных и шесть запасных хоккеистов.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Действующим чемпионом является сборная России.
Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею объявила состав на ОИ-2022.