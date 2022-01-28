КХЛ возьмёт перерыв на время Олимпиады в Пекине

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу проведения матчей во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — передаёт пресс-служба КХЛ.

В заявлении также говорится, что 10 февраля появится информация о формате проведения матчей после Олимпиады в Пекине.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.

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