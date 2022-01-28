КХЛ возьмёт перерыв на время Олимпиады в Пекине

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу проведения матчей во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
КХЛ возьмёт перерыв на время Олимпиады в Пекине
  • Legion-Media

«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — передаёт пресс-служба КХЛ.

В заявлении также говорится, что 10 февраля появится информация о формате проведения матчей после Олимпиады в Пекине.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.

Ранее шайба и две голевые передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить