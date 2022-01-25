В МОК отреагировали на рекомендации Минспорта Украины
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«Для олимпийских команд Национальный олимпийский комитет (НОК) является единственным и автономным органом власти», — говорится в сообщении МОК.
Напомним, 24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.
Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Пекине раздают презервативы.