В МОК отреагировали на рекомендации Минспорта Украины

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

AP

© Andy Wong