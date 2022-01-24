Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши

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Украинский специалист Андрей Шевченко станет новым главным тренером сборной Польши.

Об этом сообщает Telegram-канал vZbirna. По информации источника, Польский футбольный союз и Шевченко согласовали все условия контракта. Зарплата специалиста составит €2,5 млн. Украинцу осталось согласовать только условия расторжения контракта с «Дженоа».

Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта в Москве.

Ранее «Бенфика» опровергла переговоры с Шевченко.

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