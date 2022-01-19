МОК потребовал от журналистов из России не использовать национальную символику на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с требованием к российским журналистам не использовать национальную символику на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России. Данный запрет касается в том числе использования символики в социальных сетях. В случае нарушения журналиста ожидает отзыв аккредитации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Россия не имеет права использовать свою национальную символику на Олимпиадах и чемпионатах мира в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что мировые спортивные федерации раскритиковали МОК за позицию по трансгендерам.