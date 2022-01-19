МОК потребовал от журналистов из России не использовать национальную символику на Олимпиаде

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с требованием к российским журналистам не использовать национальную символику на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
МОК потребовал от журналистов из России не использовать национальную символику на Олимпиаде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России. Данный запрет касается в том числе использования символики в социальных сетях. В случае нарушения журналиста ожидает отзыв аккредитации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Россия не имеет права использовать свою национальную символику на Олимпиадах и чемпионатах мира в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что мировые спортивные федерации раскритиковали МОК за позицию по трансгендерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить