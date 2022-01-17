Поздняков назвал медальный план сборной России на ОИ-2022

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Россия способна попасть в тройку лучших сборных по количеству завоёванных медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Что же касается нашего прогноза, то мы его не меняем: мы готовы побороться за 30 медалей. Мы сможем вести борьбу за место в ведущей тройке. Но теперь уже не всё от нас зависит, есть форс-мажорные обстоятельства. Мы обращаем внимание на различные прогнозы, однако формируем мнение на основе своих аналитических данных, у нас существует своя методика. К сожалению, в современных условиях данная методика имеет большую погрешность, чем в доковидное время», — цитирует слова Позднякова ТАСС.

24-е зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что в Кремле готовятся к переговорам об участии Путина в церемонии открытия ОИ-2022.